دولت آمریکا ورود هواداران ایران، سنگال، هائیتی و ساحل عاج را برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ ممنوع کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از نشریه اتلتیک، بر اساس قانونی که به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسیده است، ابتدا هواداران دو کشور سنگال و ساحل عاج از حضور در آمریکا در زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ که این کشور یکی از میزبانان مشترک آن محسوب می‌شود، محروم شدند. این در حالیست که روز سه شنبه نام دو کشور هائیتی و ایران نیز به این فهرست اضافه شدند.

تیم ایران در گروهی جی رقابت‌ها قرار دارد و مسابقات خود را باید در دو شهر اینگلوود لس آنجلس و سیاتل آمریکا برگزار کند.

این قانون شامل افراد مهاجر و غیرمهاجر و موارد سفر‌های توریستی و کاری می‌شود. در این قانون برای بازیکنان تیم‌ها و اعضای کادرفنی استثنا در نظَر گرفته شده است.