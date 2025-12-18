در یک عملیات پلیسی در کرمان، مأموران انتظامی موفق به دستگیری یک متهم تحت تعقیب قضایی و مسلح به کلت کمری در خیابان ۱۷ شهریور شدند.

این فرد که در حین اجرای حکم قضایی اقدام به تیراندازی و فرار کرده بود، با واکنش سریع پلیس زمین‌گیر و سلاح وی نیز کشف شد.

سرهنگ «نجفی» فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس در راستای اجرای حکم قضایی برای دستگیری یک متهم تحت تعقیب، با مقاومت مسلحانه وی مواجه شدند. متهم با تیراندازی به سمت مأموران و تلاش برای فرار، عملیات تعقیب و مراقبت را رقم زد.

وی افزود: مأموران با رعایت اصول ایمنی و با هدف جلوگیری از خطر برای شهروندان، پس از صدور اخطارهای قانونی و شلیک هوایی، در نهایت با هدف قرار دادن لاستیک‌های خودروی متهم، موفق به متوقف کردن وی در خیابان ۱۷ شهریور شدند.

سرهنگ نجفی خاطرنشان کرد: در این عملیات، متهم بدون آسیب به شهروندان یا مأموران دستگیر و یک قبضه سلاح کمری از وی کشف شد.

وی تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه تهدید علیه امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.