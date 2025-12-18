به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم و خرید برخی از کالاهی اساسی در این ایام افزایش می‌یابد، گفت: با برنامه ریزی انجام شده کالا‌های مورد نیاز تامین و در حال توزیع با قیمت مناسب در بازار است.

علی صفری با بیان اینکه در این ایام خرید مرغ افزایش یافته افزود: با تمهیداتی که از روز‌ها و ماه‌های قبل اندیشیده شده و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در آذرماه که اکنون مُنتهی به کشتار است، مشکلی در تامین و توزیع مرغ وجود ندارد و در بازار فراوان است.

او در خصوص عرضه برنج هم گفت: هفته آینده حدود ۳۵۰ تن برنج خارجی عرضه خواهد شد و ۹۰۰ تن دیگر نیز تدارک دیده شده که در هفته‌های آینده به تدریج وارد بازار و توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در تولید تخم مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و استان مرکزی بیش از نیاز خود این محصول را تولید و حتی به استان‌های دیگر نیز صادر می‌شود.

صفری در خصوص گوشت قرمز هم گفت: از ابتدای مهرماه بیش از ۱۰۶ تن گوشت منجمد در استان توزیع شده و در روز‌های آینده این توزیع ادامه دارد و در بحث سایر اقلام از جمله روغن و میوه تامین و در بازار مشکلی وجود ندارد و کمبودی در عرضه محصولات وجود ندارد.

او افزود: همچنین نظارت بر بازار شب یلدا توسط اصناف و تعزیرات در این روز‌ها افزایش یافته است.