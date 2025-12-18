پخش زنده
توزیع کالاهای مورد نیاز تامین شب یلدا در بازار با قیمت مناسب ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم و خرید برخی از کالاهی اساسی در این ایام افزایش مییابد، گفت: با برنامه ریزی انجام شده کالاهای مورد نیاز تامین و در حال توزیع با قیمت مناسب در بازار است.
علی صفری با بیان اینکه در این ایام خرید مرغ افزایش یافته افزود: با تمهیداتی که از روزها و ماههای قبل اندیشیده شده و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در آذرماه که اکنون مُنتهی به کشتار است، مشکلی در تامین و توزیع مرغ وجود ندارد و در بازار فراوان است.
او در خصوص عرضه برنج هم گفت: هفته آینده حدود ۳۵۰ تن برنج خارجی عرضه خواهد شد و ۹۰۰ تن دیگر نیز تدارک دیده شده که در هفتههای آینده به تدریج وارد بازار و توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در تولید تخم مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و استان مرکزی بیش از نیاز خود این محصول را تولید و حتی به استانهای دیگر نیز صادر میشود.
صفری در خصوص گوشت قرمز هم گفت: از ابتدای مهرماه بیش از ۱۰۶ تن گوشت منجمد در استان توزیع شده و در روزهای آینده این توزیع ادامه دارد و در بحث سایر اقلام از جمله روغن و میوه تامین و در بازار مشکلی وجود ندارد و کمبودی در عرضه محصولات وجود ندارد.
او افزود: همچنین نظارت بر بازار شب یلدا توسط اصناف و تعزیرات در این روزها افزایش یافته است.