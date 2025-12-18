به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو (ساندا) رده‌های پایه که در آکادمی ملی فدراسیون ووشو برگزار شد، چهار ورزشکار از قم حضور داشتند که از میان آنها، محمدصالح نصرتی و امیرعلی تلخابی با پیروزی بر حریفان خود به مرحله نهایی راه یافتند و در آستانه کسب سهمیه اعزام به مسابقات جهانی چنگدو چین قرار گرفتند.

همچنین، یوسف عاصم‌آبادی و امیر محمد اکبری دیگر سانداکاران قمی، با کسب یک پیروزی و یک شکست، از دور رقابت‌ها کنار رفتند.