\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u00a0\u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u062c \u060c \u0646\u0631\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0631 \u0648 \u062c\u06cc\u0631\u0641\u062a \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n