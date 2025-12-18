استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی کمربندی شهر توریستی سرعین شتاب گرفته و مرحله اول این طرح اوایل سال آینده بهره‌برداری و تردد خودرو‌ها در این زمینه تسهیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل روز پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان سرعین و بررسی میدانی از روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح کمربندی این شهر، افزود: برای تکمیل فاز اول این طرح هم در مجموع پنج هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه تاکنون برای تکمیل تقاطع غیرهمسطح کمربندی شهر سرعین یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل این پل تامین منابع شده است.

وی بیان کرد: براساس گزارش مسئولان مرتبط در صورت تخصیص یک هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق بانک شهر، فاز اول این پروژه اردیبهشت سال آینده افتتاح شده و عملیات اجرایی فاز دوم پل نیز در سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: احداث کمربندی یکی از مطالبات اساسی شهروندان سرعین بود که با همت مسئولان عملیات اجرایی آن از اسفندماه سال گذشته آغاز شد.