به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ شکراله کدیوریان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از یکی از گاوداری‌های حاشیه شهر کرمانشاه و به سرقت رفتن تعداد ۳۰ رأس گوساله، موضوع به صورت ویژه دردستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی، قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل سرقت و انجام تحقیقات و با استفاده از سرنخ‌های به دست آمده، سرکرده باند را شناسایی و طی هماهنگی قضائی در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ کدیوریان اظهار داشت: فرد دستگیر شده در مواجهه با دلایل و مستندات، به سرقت از گاوداری و ۳۰ رأس گوساله اعتراف و همدستان خود را نیز معرفی کرد.

وی افزود: ۳ نفر از همدستان این سارق، یک نفر مالخر و راننده خودرویی که در انتقال گوساله‌ها با سارقان همکاری داشت نیز دستگیر و به مقر پلیس آگاهی دلالت داده شدند.