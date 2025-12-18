پخش زنده
امروز: -
نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان پس از چند سال وقفه با حضور مسئولین استانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان پس از چند سال وقفه، با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی در آیین افتتاح این رویداد فرهنگی گفت: امیدوارم مردم فرهنگدوست کرمان از این نمایشگاه که با شعار «لبخند کتاب به کرمان» آغاز به کار کرده است، استقبال گستردهای داشته باشند و بار دیگر کتاب به جایگاه شایسته خود در سبد فرهنگی خانوادهها بازگردد.
وی افزود: نمایشگاه کتاب میتواند بستری برای گفتوگو، تبادل اندیشه و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه باشد و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.
در حاشیه این نمایشگاه، از پوستر هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت نیز رونمایی شد.