به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان پس از چند سال وقفه، با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در آیین افتتاح این رویداد فرهنگی گفت: امیدوارم مردم فرهنگ‌دوست کرمان از این نمایشگاه که با شعار «لبخند کتاب به کرمان» آغاز به کار کرده است، استقبال گسترده‌ای داشته باشند و بار دیگر کتاب به جایگاه شایسته خود در سبد فرهنگی خانواده‌ها بازگردد.

وی افزود: نمایشگاه کتاب می‌تواند بستری برای گفت‌و‌گو، تبادل اندیشه و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه باشد و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.

در حاشیه این نمایشگاه، از پوستر هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت نیز رونمایی شد.