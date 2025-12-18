به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا جمعه در استان تداوم خواهد داشت.

در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و تا حدودی شرقی استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای (بویژه فردا)، احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

در بقیه مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست. در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

همچنین از بامداد شنبه تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر، زیر صفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۱۸.۴ درجه و دزپارت با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.