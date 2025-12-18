پژوهشکده کلام اسلامی در ۴ گروه علمی و پژوهشی شامل گروه تدوین و احیا متون، گروه علمی کلام تطبیقی، گروه علمی دانش نامه کلام و گروه فلسفه دین و کلام جدید با رویکرد تبیین و توجه به شبهات و مسائل عصر جدید فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح این پژوهشگاه با اشاره به اینکه در دین به دو بخش تفکر و غرائز انسان توجه شده است گفت: دین اسلام مکتبی کامل است که هم جنبه تفکری و هم بعد اخلاقی و غرائزی را مورد توجه قرار می‌دهد.

این مرجع تقلید افزود» در جامعه پژوهشی باید هم به علوم طبیعی توجه شود و زمینه رفاه جامعه را فراهم آورد و هم بلوغ و تکامل عقلانی و فکری را رونق داد.

وی با تاکید بر پرهیز از غرب زدگی در زمینه استفاده از علوم طبیعی و دینی گفت: در دین اسلام راه‌های کشف و بهره بردن علوم طبیعی و فکری و عقلی را داریم و لازم نیست که به صورت افراطی راه کسب علوم طبیعی را از تفکر غربی دریافت کرد.

مدیر پژوهشگاه کلامی امام صادق هم با بیان اینکه این پژوهشگاه زیر نظر آیت الله سبحانی فعایت می‌کند گفت: تمرکز پژوهشگران این مجموعه بر موضوعات بنیادین و کاربردی است و بر مبنای ترویج معارف مکتب اهل بیت و عقاید اسلامی فعالیت می‌کند.