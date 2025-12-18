رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یاد گرفته‌ام و باور دارم با کمک مردم می‌توان خیلی کار‌ها انجام داد، گفت: اگر مردم پشتوانه ما باشند هرکاری شدنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مسعود پزشکیان» ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در شانزدهمین مقصد از سفر‌های استانی دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم این استان، تصریح کرد: قدرت و همراهی مردم بود که در جنگ ۱۲ روزه دشمنان ما را که آمده بودند کشور ما را تجزیه کنند، خوار و ذلیل و ناامید کرد، اعتماد به مردم همه مشکلات را حل می‌کند. البته موشک هم داشتیم، اما قدرت واقعی ما مردم هستند.

رئیس جمهور افزود: اگر در ذهن ما این باشد که از هیچ کسی عقب‌تر نباشیم، برای موفقیت و پیشرفت تلاش می‌کنیم و به هدف خود هم خواهیم رسید.

پزشکیان تصریح کرد: اگر دغدغه کمک به مردم داشته باشیم و بخواهیم که در شرایط موجود تغییر ایجاد کنیم، راه آنرا پیدا خواهیم کرد، اما اگر در انتظار مصوبه مجلس و اقدام دولت باشیم، به جایی نخواهیم رسید.

