بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، بیش از ۳۰ ایستگاه بارشی کشور بارش بالای ۱۰۰ میلیمتر را ثبت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس دادههای سازمان هواشناسی از روز دوشنبه تاکنون، بیشترین میزان بارندگی در قشم با ۱۷۰ میلیمتر گزارش شده است. پس از آن میناب ۱۶۱ میلیمتر، فرودگاه جم ۱۵۶ میلیمتر، انزلی ۱۵۵ میلیمتر و لاوان ۱۵۲ میلیمتر بارش را تجربه کردهاند.در این بازه زمانی، بیش از ۳۰ ایستگاه بارشی کشور بارش بالای ۱۰۰ میلیمتر را ثبت کردهاند که نشاندهنده فعالیت قابل توجه سامانه بارشی اخیر است.
در برخی استانها میزان بارش ها، حدود ۱۲۰ میلی متر گزارش شده است. در کرمان بیشترین میزان بارندگیهای اخیر با ۱۱۷ میلیمتر در شهرستان فاریاب به ثبت رسید و پس از آن شهرستانهای جیرفت و جبالبارز قرار دارند. کمترین میزان بارش نیز در شهرستانهای فهرج و ریگان به ترتیب ۸ و ۱۰ میلیمتر گزارش شده است. شدت بارش ها در برخی مناطق کرمان به حدی شدت داشت که منجر به آبگرفتگی راه ها و طغیان رودخانه ها شد.
شهرستان جم در بوشهر با ثبت بیش از ۱۰۰ میلیمتر بارش، پربارانترین نقطه استان بود و پس از آن، شهرستانهای دیر، عسلویه و بخشهایی از دشتی نیز شاهد بارشهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتری بودند. در مناطق مرکزی و شمالی استان میزان بارش بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر و در شهر بوشهر در حدود ۳۰ میلیمتر گزارش شده است.
اداره کل هواشناسی کیش، میزان بارش ها در این منطقه را بیش از ۱۴۱ میلی متر گزارش داد.
سازمان هواشناسی خراسان رضوی نیز مجموع بارش باران و آب حاصل از برف در مشهد را ۲۰ و ۳ دهم میلیمتر اعلام کرد. بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به ۵۰ سانتیمتر رسید ،فریمان با ۱۸ سانتیمتر برف و ثبت دمای منفی هفت درجه سردترین شهرستان استان خراسان رضوی در شبانه روز گذشته بود.
در شهرهای مسجدسلیمان ۱۸.۸، لالی ۱۲.۸، حسینیه اندیمشک ۱۲، رامهرمز ۱۱.۳ و ایذه ۱۰.۶ میلی متر بارش باران ثبت شد. این میزان در دهدز ۶.۴، بهبهان ۵.۵، آغاجاری ۵.۱، امیدیه ۴.۳، گتوند ۲.۵، آبادان ۲.۴، بستان ۱.۹، شوشتر ۱.۴ و شادگان ۰.۱ میلی متر ثبت شد.