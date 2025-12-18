همزمان با کاهش دما و افزایش یافتن مصرف انرژی گاز، صرفه جویی برای پایداری شبکه ضرورت بیشتری یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با کاهش دما و افزایش مصرف گاز، برای پایداری شبکه، صرفه جویی در مصرف ضروری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: در ۲۴ ساعته گذشته مصرف گاز در بخش خانگی در کشور به بیش از ۶۲۰ میلیون مترمکعب رسید که این عدد نزدیک به ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور است.

محمدرضا سمیعی افزود: در استان مرکزی هم مصرف گاز در بخش‌های مختلف به ۲۲ و نیم میلیون متر مکعب رسید و این میزان در بخش خانگی و تجاری ۱۴ و نیم میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به ۲۴ ساعته گذشته حدود پنج درصد افزایش مصرف را در این بخش داشتیم.

او از مشترگان گاز طبیعی خواست تا با رعایت الگو و صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت دمای ۲۰ درجه محیط به پایداری شبکه کمک کنند و بتوانیم گاز را به اقصی نقاط کشور برسانیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: استفاده بهینه گاز طبیعی هم می‌تواند در صرفه جویی و هم به مشترکان در اصلاح دریافت قبوض متعارف کمک کند.