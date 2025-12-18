دیدار دوستانه تیم های فوتبال امید ایران و آلومینیوم به دلیل شرایط جوی نامساعد لغو شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران قرار بود از ساعت ۱۳ امروز (۲۷ آذر) در آخرین روز مینی کمپ اراک دیداری دوستانه مقابل آلومینیوم برگزار کند.

با توجه به بارش سنگین برف، فراهم نبودن شرایط زمین و احتمال مصدومیت این بازیکنان طبق توافق کادرفنی ۲ تیم، این بازی دوستانه لغو شد.

برهمین اساس پس از جلسه فنی ملی‌پوشان، این مینی کمپ ۳ روزه به پایان رسید و بازیکنان در اختیار تیم‌های باشگاهی خود قرار خواهند گرفت.

مرحله بعدی اردوی آماده‌سازی تیم امید پیش از جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، از هفت دی در امارات برگزار خواهد شد که شاگردان امیدرضا روانخواه ۱۱ دی در جریان این اردو یک بازی دوستانه مقابل چین برگزار خواهند کرد.

برنامه تیم امید در مرحله گروهی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال در عربستان به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی