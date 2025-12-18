به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانم شعبانی در کارگاهش ماهانه ۸ هزار عدد پوشاک بچه گانه و هزار و۲۰۰ جین جوراب تولید و به بازار عرضه می‌کند.

او ۳ سال پیش کارش را با یک چرخ خیاطی و سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی آغازکرده و حالا با کمک تسهیلاتی که از بسیج سازندگی سپاه گرفته علاوه بر خیاطی، کارگاه جوراب بافی هم راه اندازی کرده و سرمایه اش به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.

او طرح توسعه کارگاهش را دارد و نیازمند حمایت مسئولان است.

در کارگروه‌های تولیدی شهرستان کبودراهنگ برای بیش از ۲هزار نفر از بانوان اشتغالزایی شده است.