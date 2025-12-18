به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون بین‌الملل موسسه البیان طبان والتسیل گفت: در این مراسم از ۱۵ جلد از موسوعه ۳۰ جلدی معارف شیعه با هدف پاسخ به نیاز‌های جهانی برای شناخت عالمانه دیدگاه‌های تشیع در موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان، مسائل خانواده، حقوق بشر و مهدویت رونمایی شد.

حسن عبدی‌پور با اشاره به اینکه این آثار توسط بهترین نویسندگان هر حوزه نوشته شده، افزود: این ۱۵ جلد به زبان‌های عربی، ترکی و روسی ترجمه شده و در آینده به دیگر زبان‌ها نیز ترجمه خواهد شد.

عبدی ادامه داد: مخاطب اصلی این آثار غیر مسلمانان هستند و تلاش می‌کنیم در آینده کرسی‌های تخصصی با مراکز غیر شیعی برگزار کنیم.