گردهمایی مسئولان ستادهای نماز جمعه مازندران با تاکید بر افزایش مشارکت نوجوانان در نماز جمعه به میزبانی نکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر مرکز تعالی ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور، در جمع مسئولان ستادهای نماز جمعه استان مازندران با اشاره به اهمیت همافزایی و انتقال تجربیات موفق درباره ترویج نماز جمعه گفت: این گردهمایی با هدف اشتراک گذاری تجربههای میزبانی از نمازگزاران و به ویژه زمینه سازی مشارکت نوجوانان در برگزاری نماز جمعه برگزار شد.
طالبی افزود: نماز جمعه در حدود ۹۰۰ پایگاه و مصلی کشور برگزار میشود که همه آنها مبتنی بر ظرفیتهای مردمی و با مشارکت خادمان داوطلبی است و هر هفته جمعههای خود را وقف خدمت به نمازگزاران میکنند.
مدیر مرکز تعالی ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور گفت: مأموریت مرکز تعالی، زمینه سازی تبادل الگوهای میزبانی، طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و همچنین تکریم و سامالندهی به خادمان نماز جمعه است و این رویکردی است که امروز نمونهای از آن در مازندران شاهد هستیم.