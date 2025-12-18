به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر مرکز تعالی ستاد‌های برگزاری نماز جمعه کشور، در جمع مسئولان ستاد‌های نماز جمعه استان مازندران با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و انتقال تجربیات موفق درباره ترویج نماز جمعه گفت: این گردهمایی با هدف اشتراک گذاری تجربه‌های میزبانی از نمازگزاران و به ویژه زمینه سازی مشارکت نوجوانان در برگزاری نماز جمعه برگزار شد.



طالبی افزود: نماز جمعه در حدود ۹۰۰ پایگاه و مصلی کشور برگزار می‌شود که همه آنها مبتنی بر ظرفیت‌های مردمی و با مشارکت خادمان داوطلبی است و هر هفته جمعه‌های خود را وقف خدمت به نمازگزاران می‌کنند.



مدیر مرکز تعالی ستاد‌های برگزاری نماز جمعه کشور گفت: مأموریت مرکز تعالی، زمینه سازی تبادل الگو‌های میزبانی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و همچنین تکریم و سامالندهی به خادمان نماز جمعه است و این رویکردی است که امروز نمونه‌ای از آن در مازندران شاهد هستیم.