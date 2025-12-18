پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از راهاندازی سامانه شفافیت این شورا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: فرآیند بارگذاری کامل دادهها همچنان ادامه دارد.
عبدالحسین خسروپناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تشریح آخرین وضعیت سامانه شفافیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سامانه شفافیت اشکالاتی داشت که بخشی از آنها رفع شده است. در حال حاضر، تمام دادهها از گذشته تاکنون در حال بارگذاری روی فضای مجازی هستند، اما این فرآیند هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان دقیق راهاندازی این سامانه افزود: همکاران در دبیرخانه در حال تلاش و پیگیری هستند و سعی میکنیم این سامانه را به زودی راهاندازی کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه یکی از مسائل و نقایص شورا، نداشتن مرکز رصد و اتاق وضعیت است، گفت: مرکز رصد راهاندازی شده و اتاق وضعیت نیز در حال راهاندازی است.
گفتنی است؛ هدف از راهاندازی سامانه شفافیت، بارگذاری و در دسترس قرار دادن دادهها و اطلاعات مرتبط با فعالیتهای این شورا در فضای مجازی جهت افزایش شفافیت است. وعده راه اندازی این سامانه از مدتهای پیش داده شده و همچنان در پیچ و خم اجراست.