رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به درون کانال آب در محور اندیمشک به سد دز ۲ کشته و یک مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی بیان کرد: حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به داخل کانال آب کشاورزی در ساعت ۶:۳۲ دقیقه صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش و به سرعت تیم‌های عملیاتی اورژانس اندیمشک به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه متاسفانه ۲ فوتی و یک مصدوم داشت افزود: متاسفانه ۲ نفر آقا به ترتیب ۲۱ و ۲۵ ساله در این سانحه جان خود را از دست دادند.

رییس مرکز اورژانس ۱۱۵ اهواز، ادامه داد: تنها مصدوم این حادثه که یک آقای ۲۵ ساله بود پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به منظور ادامه درمان به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل شد.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه؛ از رانندگان خواست در هنگام رانندگی در محور‌های لغزنده و حاشیه سد‌ها و کانال‌های آبی با سرعت مجاز و مطمئن و با احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

جاده دسترسی به سد دز از جمله جاده‌های ناایمنی است که تا کنون چندین حادثه منجر به مرگ در آن به ثبت رسیده است.

شهرستان اندیمشک با جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار نفر در شمال خوزستان واقع شده و پنج شهر تابعه دارد.

این شهرستان هم اکنون دارای سه پایگاه اورژانس شهری و سه پایگاه اورژانس جاده‌ای است و با کمبود پنج پایگاه اورژانس شهری و سه پایگاه اورژانس جاده‌ای مواجه است.

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است.