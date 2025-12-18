پزشکیان: در کنار ساخت مدارس، تجهیز هم اولویت ماست
رئیسجمهور در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در خراسان جنوبی گفت: ما تنها به ساخت مدارس بسنده نمیکنیم، بلکه علاوه بر ساخت، به تجهیز و اصلاح روشها نیز توجه داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیسجمهور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در بیرجند گفت: در جنگ ۱۲ روزه، قدرت مردم و مقاومت آنها بود که ایستادند و باور به مردم و همراهی آنها میتواند همه مشکلات را رفع کند.
پزشکیان افزود: ما تنها به ساخت مدارس بسنده نمیکنیم، بلکه علاوه بر ساخت، به تجهیز و اصلاح روشها نیز توجه داریم و باید باور داشته باشیم که از هیچکس عقب نخواهیم ماند.
وی گفت: اگر مسلمانان متحد باشند، به سرعت میتوانند وضعیت خود را در تمامی زمینهها اصلاح کنند و برای رفع مشکلات کشور، نه یک راه حل بلکه صدها راه حل وجود دارد و این اراده و باور باید در دانشآموزان ایجاد شود تا آنها برای کشورشان عزت و سربلندی بیافرینند.
رئیس جمهور افزود: ما از روند توسعه عدالت آموزشی راضی هستیم، اما قانع نیستیم و نهضت توسعه عدالت آموزشی باید با مشارکت مردم ادامه یابد.
هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس هم گفت: اقدام رئیسجمهور در کاهش مدارس دوشیفت در خراسان جنوبی قابل قدردانی است و امیدواریم این مدارس به صفر برسد.
وی افزود: اما در زمینه تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم و مدارس کم برخوردار استان نیاز به توجه ویژه دارند و آزمایشگاهها و پژوهشگاههای ما فرسودهاند و به بازسازی نیاز دارند.
هاشمی گفت: دانشگاه فرهنگیان استان نیز به لحاظ منابع انسانی و تجهیزات نیازمند توجه است.
وی افزود: با وجود منابع معدنی فراوان، شهرستانهای مرزی مانند درمیان با فقر مواجهند و دانشآموزان در مناطق معدنی با وجود راه رفتن بر روی زر و ثروت، برای تحصیل با پای برهنه میآیند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف گفت: خواسته ما از رئیسجمهور صدور دستور بازگشایی بازارچههای مرزی استان برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم مرزنشین و استفاده از ظرفیت معادن استان برای توسعه منطقه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، با تأکید بر نقش این وزارتخانه در مسیر توسعه کشور، گفت: آموزش و پرورش به عنوان زیربناییترین وزارتخانه، در نهضت توسعه عدالت آموزشی و بهبود تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم و خیران نقش کلیدی دارد.
مرتضوی افزود: استان خراسان جنوبی با داشتن ۲۳۰۰ مدرسه، حدود ۱۰ هزار کلاس درس، ۲۰۰ هزار دانشآموز و ۱۶ هزار فرهنگی، در زمینه محرومیتزدایی از فضاها و تجهیزات آموزشی اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی گفت: احداث ۱۰۵ طرح آموزشی شامل ۴۷۵ کلاس درس با زیربنای بیش از ۷۳ هزار متر مربع با مشارکت ۱۵۰ نفر تیمهای مردمی در دست اقدام است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان به افزایش فضای آموزشی و سرانه ورزشی دانش آموزشی اشاره کرد و افزود:فضای آموزشی استان از ۶.۴ متر مربع به ۶.۷ متر مربع افزایش یافته و سرانه ورزشی دانشآموزی از ۵۸ صدم متر مربع به ۸۷ متر مربع افزایش داشته است.
مرتضوی همچنین به گفتمانسازی نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در استان به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده و موجب رویکرد علمی و تحولخواهی در شیوههای آموزش و بهرهگیری از روشهای نوین برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش شده است.
احمدی نماینده مدیران طرحهای مدرسه سازی استان هم با اشاره به همت عشایر مرزنشین و تلاشهای مردم روستا برای توسعه مدرسهسازی، گفت: تمام اقشار روستا برای ترغیب و تشویق مدرسهسازی به میدان آمدهاند و همه منتظر خبر خوب برای تکمیل طرحهای مدرسهسازی در روستایشان هستند.
وی افزود: مردم با تمام توان خود در این طرح مشارکت کردهاند تا فضایی بهتر برای تحصیل کودکان خود فراهم کنند.
مشکات بهدانی، نماینده دانشآموزان استان گفت: نهضت توسعه عدالت آموزشی فرصتی برابر برای تحقق رویاهای برابر فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه دانشآموزان پر از ایده و استعداد هستند که برای شکوفایی به ابزار نوین، مربی و کارگاه نیاز دارند افزود: ما میتوانیم با تشکیل گروههای دانشآموزی، در راستای کیفیت بخشی به آموزش و پیشرفت کشور نقشآفرینی کنیم.
بهدانی گفت: خواهش میکنیم بستر لازم را فراهم کنید تا مدارس به کارگاههای ساخت فردا تبدیل شوند و به ما اعتماد کنید تا در ساختن ایران قویتر و مبتکرتر سهم خود را ایفا کنیم و قول میدهیم با باوری که به ما دارید، نه تنها آینده خود، بلکه آینده ایران را بسازیم.
فرخی، نماینده خیران مدرسهساز هم با بیان اینکه در خراسان جنوبی، بیش از ۹۰ درصد طرحهای مدرسهسازی با مشارکت مردم در حال اجراست گفت: مدرسهسازی نزدیکترین تجلی عدالت است و نیازمند بسترهای تسهیلگر دولت هستیم و خواسته ما این است که الگوی مشارکت سهجانبه دولت، خیران و جامعه محلی پررنگتر شود.
وی افزود: درخواست داریم تا انشعاب آب، برق و گاز برای مدارس خیرساز رایگان شود و مدارس خیرساز خراسان جنوبی سهم بیشتری از مالیاتها و مسئولیتهای اجتماعی داشته باشند.
فرخی همچنین پیشنهاد داد: به اندازه سهم خیران، مجوز فضای تجاری برای مدارس خیرساز صادر شود تا هزینه نگهداری و تعمیرات آنها تأمین گردد وهمچنین پویش ملی خیران برای کیفیت آموزشی راهاندازی شود که علاوه بر ساخت مدارس، به تجهیز آنها، تقویت معلمان و برنامههای مکمل نیز بپردازد.
نماینده معلمان استان هم گفت: این راهبرد از شعار به یک حرکت عظیم اجتماعی تبدیل شده است.
رضوی برای بهبود کیفیت آموزش در مناطق محروم، تدوین سند کیفیتبخشی مدارس محروم، نظام پاداش و تسهیلات ویژه برای فرهنگیان مناطق روستایی و مرزی، توسعه زیرساختهای دیجیتال و تولید محتوای بومی با دسترسی یکسان به اینترنت و آموزش، تقویت مدارس شبانهروزی، تقویت نقش معلمان در تصمیمسازیهای کلان آموزش و پرورش را پیشنهاد داد.