به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در جریان سفر به استان قم با اشاره به موضوع ذخیره‌سازی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی گفت: با توجه به شریان‌های ارتباطی مهم استان قم، این استان می‌تواند نه‌تنها نیاز خود، بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار پرمصرف مانند تهران را تأمین کند. مصرف روزانه نهاده‌ها در قم حدود ۲ هزار تن است، اما ظرفیت‌های موجود فراتر از این میزان است و امکان تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای وجود دارد.

وی افزود: ضروری است ابتدا بررسی شود که کم‌هزینه‌ترین روش برای ایجاد یا توسعه این ظرفیت‌ها چیست و چه امکاناتی در مجموعه‌های دولتی و انبار‌ها قابل استفاده است. اگر این ظرفیت‌ها کافی نباشد، باید با نگاه حاکمیتی، زیرساخت‌های جدید ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیاست ما افزایش تعداد دام نیست، بلکه ارتقای کیفیت دام و بهبود شرایط نگهداری برای افزایش بهره‌وری است. این سیاست در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: امروز بهره‌وری یک ضرورت است. زمانی تولید شیر در برخی واحد‌ها به شش لیتر محدود بود، اما اکنون با بهبود نژاد، تغذیه و مدیریت، این عدد به حدود پنجاه لیتر رسیده است. سرمایه‌گذاری جدید نیز باید در همین چارچوب انجام شود.

نوری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب گفت: قنوات پایدارترین شکل بهره‌برداری از منابع آب هستند و آسیب کمتری به طبیعت وارد می‌کنند. تلاش خواهیم کرد اعتبارات حوزه قنوات را تقویت کنیم.

وی افزود: شرایط منابع آبی کشور به‌گونه‌ای است که دیگر امکان توسعه روش‌های غرقابی وجود ندارد و اصلاح روش‌های آبیاری یک الزام است. در این مسیر، حمایت دولت از کشاورزان و بهره‌برداران باید جدی ادامه یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات وزارتخانه در حوزه نهاده‌ها گفت: طی سال‌های گذشته، برخی رویه‌ها در واردات نهاده‌ها شکل گرفته بود که به‌تدریج منجر به انحراف و ایجاد رانت شد. برخی از این رویه‌ها آن‌قدر عرف شده بودند که اصلاح آنها با مقاومت‌هایی مواجه می‌شد.

وی افزود: امروز نهاده‌ها تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت‌های مصوب توزیع می‌شوند و پرداخت‌های اضافی و فاکتور‌های غیررسمی حذف شده است. این یک اصلاح بزرگ است که منافع آن به طور مستقیم به مردم بازمی‌گردد.

نوری با اشاره به شرایط بازار تأکید کرد: هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است و فشار بیش از حد به تولیدکننده، منجر به توقف تولید می‌شود. از سوی دیگر، حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه وظیفه حاکمیت است و نباید این بار بر دوش تولیدکننده گذاشته شود.

وی افزود: تورم در حوزه مواد غذایی سریع‌تر خود را نشان می‌دهد، زیرا غذا یک نیاز روزانه است. به همین دلیل کنترل بازار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی است. وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان در حال رصد بازار و کنترل قیمت‌هاست و از سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم با جدیت وارد عمل شوند تا ضمن حفظ تولید، معیشت مردم نیز تا حد امکان تسهیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر پیگیری لحظه‌ای بازار گفت: باید با دقت، هوشیاری و جدیت موضوع بازار و قیمت‌ها کنترل شود تا جایی که تولیدکننده دچار مشکل نشود. در این راستا ما لحظه‌به‌لحظه بازار را دنبال می‌کنیم تا دست به دست هم شرایط معیشتی مردم را آسان‌تر کنیم.