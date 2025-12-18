به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد نیکروز افزود: بنا به دستور استاندار همه مرخصی‌ها و ماموریت‌های مدیران، فرمانداران و بخشداران لغو و حضور آنان در حوزه استحفاظی الزامی است تا بتوانند به‌طور کامل پاسخ‌گوی شرایط اضطراری باشند.

وی با اشاره به رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان بیان داشت: با توجه به برودت هوا و احتمال مسمومیت ناشی از گاز، رعایت نکات ایمنی و خودمراقبتی ضروری است و همینطور از هرگونه فعالیت کوهنوردی در مناطق کوهستانی خودداری کنند زیرا بارش برف می‌تواند خطر سقوط سنگ و بهمن را افزایش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: توصیه میکنیم برای انتقال بیماران و زنان باردار با احتیاط کامل اقدام و آنها را قبل از بارش ها انتقال دهند چرا که بارش برف ممکن است برخی راه‌های روستایی را مسدود کند.

نیکروز همچنین افزود : مشارکت و همکاری مردم با نیروهای امدادی نقش کلیدی در کاهش حوادث و مشکلات احتمالی خواهد داشت.