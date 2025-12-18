مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: مشترکان پرمصرف هم که در پله سوم و چهارم هستند اگر توجه نکنند در وهله نخست گاز بهای بالاتری باید پرداخت کنند و اگر مصرف بخش خانگی و صنایع بالاتر برود باید از گاز صنعت بکاهیم و این به نفع کشور نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با بخش خبری ۱۴ گفت: در حال حاضر میانگین دمایی حدود ۷ دهم درجه پایین‌تر از سال گذشته بوده است بنابراین مصارف ما در تمامی بخش‌ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته است و همچنین طبق توده هوای سرد پیش بینی می‌شود حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب تا پایان هفته مصرف خانگی و صنایع جزء را داشته باشیم، با این مصرف اصولا در بخش‌های صنعت ممکن است دچار مشکل شویم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همچنین در بخش ادارات دولتی نیز باتوجه به مصوبه هیئت وزیران در مردادماه سال ۱۴۰۴ کنترل و نظارت‌های لازم در ادارات پرمصرف انجام می‌شود، دمای آسایش ادارات ۲۰ درجه سلسیوس معرفی شده و به تمامی وزارتخانه‌ها اعلام شده و تمامی دستگاه‌ها باید رعایت کنند و چنانچه دستگاه‌های دولتی رعایت نکنند قطعا یکبار اخطار داده می‌شود و در صورت بی توجهی گاز آنها قطع می‌شود.

