به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت‌الله علیرضا اعرافی در این دیدار با اشاره به سنگینی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی کشور گفت: تأمین معیشت مردم و امنیت غذایی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مأموریت‌های حاکمیت است و تلاش کشاورزان، دامداران و مجموعه جهاد کشاورزی نقشی مستقیم در زندگی روزمره مردم دارد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه قم به عنوان کانون علم، اندیشه و اثرگذاری جهانی افزود: هر اقدامی که در این مرکز علمی پشتیبانی شود، می‌تواند بر ایران و جهان اسلام تأثیرگذار باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با تأکید بر لزوم تکیه بر پژوهش و مطالعه در تصمیم‌گیری‌های کلان اظهار داشت: بسیاری از بن‌بست‌ها و خطا‌ها ناشی از کم‌توجهی به تحقیقات علمی است و پیوند عمیق میان وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌تواند راهگشای مسائل اساسی در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی باشد.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از مطالعات اسلامی در کنار دانش دانشگاهی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی تأکید کرد.