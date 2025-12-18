پخش زنده
امروز: -
مدیر حوزههای علمیه در دیدار وزیر جهاد کشاورزی: هر خدمتی که به قم شود، بر ایران و جهان اسلام تاثیر گذار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیتالله علیرضا اعرافی در این دیدار با اشاره به سنگینی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی کشور گفت: تأمین معیشت مردم و امنیت غذایی از مهمترین و حساسترین مأموریتهای حاکمیت است و تلاش کشاورزان، دامداران و مجموعه جهاد کشاورزی نقشی مستقیم در زندگی روزمره مردم دارد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه قم به عنوان کانون علم، اندیشه و اثرگذاری جهانی افزود: هر اقدامی که در این مرکز علمی پشتیبانی شود، میتواند بر ایران و جهان اسلام تأثیرگذار باشد.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با تأکید بر لزوم تکیه بر پژوهش و مطالعه در تصمیمگیریهای کلان اظهار داشت: بسیاری از بنبستها و خطاها ناشی از کمتوجهی به تحقیقات علمی است و پیوند عمیق میان وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاهها و حوزههای علمیه میتواند راهگشای مسائل اساسی در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی باشد.
وی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از مطالعات اسلامی در کنار دانش دانشگاهی و استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی تأکید کرد.