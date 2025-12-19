از دیروز و با دستور وزیر کشور، روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت رسمی، وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام با اشاره به مهلت ۵ روزه برای تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستان، اظهار کرد: فرمانداران باید از امروز، جمعه، ۲۸ آذر تا دوم دی‌ماه، نسبت به تشکیل این هیئت‌ها اقدام کنند.

صالحیان افزود: طی این روند؛ باید بلافاصله ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان‌ها به هیئت نظارت معرفی شوند و پس از تائید؛ بلافاصله ۸ نفر آنها به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو علی‌البدل معرفـی شوند.