پخش زنده
امروز: -
از دیروز و با دستور وزیر کشور، روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت رسمی، وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام با اشاره به مهلت ۵ روزه برای تشکیل هیئتهای اجرایی شهرستان، اظهار کرد: فرمانداران باید از امروز، جمعه، ۲۸ آذر تا دوم دیماه، نسبت به تشکیل این هیئتها اقدام کنند.
صالحیان افزود: طی این روند؛ باید بلافاصله ۳۰ نفر از معتمدان شهرستانها به هیئت نظارت معرفی شوند و پس از تائید؛ بلافاصله ۸ نفر آنها به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو علیالبدل معرفـی شوند.