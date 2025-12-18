به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: در پی ارجاع چند فقره پرونده با موضوع برداشت غیرقانونی از حساب شهروندان، مشخص شد متهمان با سوءاستفاده از بستر‌های اینترنتی، از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال و همچنین کلاهبرداری با وعده‌های کذب خرید خودرو در سایت دیوار، اقدام به فریب افراد و برداشت وجه از حساب آنها کرده‌اند.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت عاملان این کلاهبرداری‌ها را شناسایی کرده و با پیگیری‌های قانونی، موفق شدند وجوه برداشت‌شده را در کمتر از ۷۲ ساعت به حساب شاکیان بازگردانند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان، از مردم خواست در انجام معاملات اینترنتی و واریز وجه به حساب افراد ناشناس، نهایت دقت را داشته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.