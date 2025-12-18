به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛در بازدید رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر فارس از برخی مناطق شهرستان لامرد، از پایگاه امداد جاده‌ای روستای میرحسنی بازدید و وضعیت آمادگی نیرو‌های عملیاتی، تجهیزات و روند خدمات رسانی به شهروندان را بررسی کرد.

همچنین امدادرسانی به مصدومان ناشی از بارندگی در روستای کره زا از توابع بخش مرکزی لامرد ارزیابی و دستور لازم برای تسریع در ارائه خدمات امدادی، رفع مشکلات احتمالی و افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی صادر شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.