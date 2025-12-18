دادستان عمومی و انقلاب کارون از دستگیری عاملین تیراندازی و کشف چهار قبضه سلاح جنگی و شکاری در مراسم استقبال از زائرین و درگیری محلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین آذرنوش گفت: در مراسم استقبال از زائرین فردی در ساعات میانی روز بصورت علنی با استفاده از سلاح جنگی کلاشینکف در معابر عمومی اقدام به تیراندازی هوایی نموده بود، که با دستور قضائی و اقدام بموقع عوامل انتظامی پس از تعقیب و گریز در محل اقامت خود بازداشت شد.

وی افزود: حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز در هر شرایطی جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز که امنیت عمومی را تهدید کند، برخورد قاطع خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون، گفت: در ادامه طرح مبارزه با نگهداری، حمل و بکارگیری سلاح غیرمجاز در شهرستان در روز چهارشنبه با اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان پس از اعطای مجوز ورود به مخفیگاه برخی از مظنونین درگیری محلی در سطح شهرستان تعداد دو قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و مقادیری مهمات نیز کشف و توقیف شد.

محمد امین آذرنوش ضمن هشدار جدی به دارندگان سلاح غیرمجاز تأکید کرد: برخورد جدی و قاطع با استفاده کنندگان و حاملین سلاح غیرمجاز از مطالبات جدی عموم شهروندان بوده و برگزاری مراسمات شادی و عزا باید بدون تیراندازی و سلب امنیت برای شهروندان انجام شود و استفاده از سلاح در این مراسمات به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و با مرتکبین بدون اغماض و بهره مندی از ارفاقات قانونی برخورد قضایی می‌گردد.