پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از امیرعباس عباسی ورزشکار افتخارآفرین شهرستان بناب و مدالآور مسابقات پاراآسیایی جوانان در شهرستان بناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرماندار بناب در مراسم تجلیل از مدالآور مسابقات پاراآسیایی جوانان با تبریک این موفقیت ارزشمند، افتخارآفرینی امیرعباس عباسی در میادین بینالمللی را مایه غرور مردم شهرستان بناب و کشور دانست و گفت: این موفقیت نشاندهنده توانمندی، اراده و ظرفیت بالای جوانان این منطقه در عرصههای ورزشی است.
وی با اشاره به کسب مدال طلای دو و میدانی در ماده ۲۰۰ متر و مدالهای نقره در مواد ۴۰۰ و ۱۵۰۰ متر در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان به میزبانی کشور امارات، این دستاورد را حاصل تلاش، پشتکار و حمایت خانواده و مربیان عنوان کرد و بر حمایت از ورزشکاران بهویژه ورزشکاران دارای معلولیت، تأکید کرد.
محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب و خوشهمهر در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک این افتخارآفرینی، موفقیت این ورزشکار را نشانه استعداد و شایستگی جوانان منطقه دانست و بر ضرورت حمایت مستمر از ورزشکاران، بهویژه ورزشکاران توانیاب، تأکید کرد.
گفتنی است امیرعباس عباسی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان، با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره، نقش مؤثری در کسب عنوان نایبقهرمانی کاروان جمهوری اسلامی ایران با مجموع ۲۶۲ مدال ایفا کرد