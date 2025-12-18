به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از تصویب لایحه صیانت از کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در حاشیه حکمرانی قضائی دانش بنیان با اشاره به اینکه اصلاح قوانین مربوط به حقوق بانوان به ویژه در بخش‌های حضانت، اشتغال، ملاقات فرزند و تامین امنیت زنان دردستور کار دستگاه قضائی است گفت: بر اساس قانون مدنی اگر خانمی ازدواج مجدد کند، دیگر نمی‌تواند فرزند خود را نگه دارد و حضانت از او سلب می‌شود که مشکلاتی را در جامعه ایجاد می‌کند.