به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ افرامن، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: برای آشنایی اقشار مختلف مردم با فعالیت های پلیس و چگونگی کشف یک جرم در قالب طرح امنیت سلامت آموزش‌هایی به مردم داده می شود تا هم چگونگی اثبات جرایم مطابق با علم و فناوری جدید پلیس آموزش داده شود و همچنین مردم از سختی کار پلیس و روند تشکیل یک پرونده تا حصول نتیجه آگاه شوند

وی افزود : حدود پنجاه نفر از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که وکلا، قضات و مشاورین حقوقی آینده خواهند بود به صورت عملی با روند تشکیل پرونده و چگونگی اثبات انواع جرایم در آزمایشگاه‌های مختلف پلیس آشنا شدند .

اجرای این طرح تا پایان امسال ادامه دارد