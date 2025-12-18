پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان در مصاحبه رادیویی با صدا و سیمای کرمان از اجرای طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا از ۱۵ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فریدون کشیتی در برنامه زنده رادیویی گفت: تعزیرات حکومتی با حضور رؤسای شعب در گشتهای مشترک، نظارت میدانی بر بازار را تشدید کرده و رسیدگی به تخلفات حوزه کالاهای اساسی و معیشتی مردم را خارج از نوبت و با قید فوریت در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا افزود: تعزیرات حکومتی از ۱۵ آذرماه با اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار، در دو نوبت گشت مشترک و با حضور رؤسای شعب، کنترل و رصد بازار را بهصورت میدانی انجام میدهد.
وی با تأکید بر جایگاه قانونی تعزیرات حکومتی افزود: دستگاههایی نظیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بهداشت بهعنوان ضابطان تعزیرات حکومتی در این طرحها همکاری دارند و پروندههای مرتبط با کالاهای اساسی، شکایات مردمی، گرانفروشی و احتکار، با قید فوریت رسیدگی میشود.
کشیتی تصریح کرد: پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه تخلف بر سردر واحد صنفی و اعمال جریمههای نقدی بازدارنده، از جمله ابزارهای تعزیرات برای جلوگیری از تکرار تخلفات است و برخورد با متخلفان در چارچوب قانون، قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه افزود: بر اساس این مصوبه، جرائم واحدهای متخلف میتواند از ۲ تا پنج برابر افزایش یابد که نقش مهمی در افزایش اثر بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان با اشاره به تشدید نظارتها در آستانه شب یلدا افزود: افزایش قیمت خودسرانه اقلام اساسی خوراکی از جمله آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، روغن، گوشت، قند و شکر بهصورت ویژه توسط تعزیرات حکومتی رصد میشود و بازرسیهای میدانی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی در حال انجام است.