مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر ادامه سیاست‌های راهبردی و تقویت حرکت عملیاتی در مجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی تاکید کرد و گفت: تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، کلید شکوفایی صنعت نیشکر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مقداد محمودی با تقدیر از نقش‌آفرینی موثر آقای عبدعلی ناصری در دوره پیشین بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های مطلوب و راهبردی انجام‌شده در این مجموعه با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه خود را عضوی از خانواده بزرگ نیشکر می‌داند افزود: در طول سه سال گذشته به‌عنوان عضو موظف هیات مدیره از نزدیک با مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های صنعت نیشکر در خوزستان آشنا شده‌ام.

محمودی تاکید کرد: به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی موجود در این صنعت کاملا واقف بوده و باور دارم با تکیه بر تخصص، تجربه و همدلی می‌توانیم پرتوان‌تر از گذشته در مسیر شکوفایی این صنعت راهبردی گام برداریم.

وی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از خشکسالی و محدودیت‌های اقلیمی اظهار کرد: با توکل بر خداوند متعال، هم‌افزایی و رویکرد عملیاتی تلاش خواهیم کرد از این شرایط سخت عبور کنیم.

مدیرعامل جدید توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان بر حرکت مبتنی بر عمل‌گرایی و حفظ ثبات سیاست‌های کلان در دوره جدید مدیریتی تأکید کرد.

روز گذشته ۲۶ آذرماه آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با حضور سهامداران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت برگزار و طی آن، مقداد محمودی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

گفتنی است عبدعلی ناصری به مدت ۶ سال مدیرعاملی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را برعهده داشت.