به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نویسنده کتاب منابع آلاینده خلیج فارس اظهار داشت: این کتاب در ۲ فصل تدوین شده است که در فصل نخست به ارزش‌ها، جایگاه راهبردی و اهمیت حیاتی دریای خلیج فارس پرداخته می‌شود.

رضا تلیان افزود: در فصل دوم، ۶ منبع مهم آلاینده خلیج فارس مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، جنگ‌های سپری‌شده در منطقه، شهر‌های ساحلی و صنایع نفت و گاز مستقر در ساحل و فراساحل اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و شناخت بیشتر این زیست بوم حساس دریایی گفت: شناخت علمی و دقیق منابع آلاینده و پیامد‌های آنها، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی مؤثر برای کاهش آلودگی‌ها و صیانت از این پهنه ارزشمند آبی است.

تلیان همچنین درباره کتاب راهنمای مشاغل دریایی و بندری که با همکاری فاطمه محمدصالح تألیف شده است، گفت: این کتاب در راستای سیاست‌های توسعه دریایی و بندری کشور و با هدف شناخت مشاغل و حرفه‌های تخصصی بندر و دریا نگاشته شده است.