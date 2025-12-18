پخش زنده
براساس اعلام شرکت ملی گاز مبنی بر اینکه روز گذشته ۶۲۵ میلیون مترمکعب از سبد ۸۵۰ میلیونی گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء مصرف شده است، از هموطنان خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر نفت با بیان اینکه ۷۲ درصد مصرف گاز دیروز مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بود و در آرایش مصرف در فصل زمستان این عدد به ۸۰ درصد میرسد، ادامه داد: ۲۰ درصد گاز باقی مانده در شبکه را بقیه مصرفکنندگان ازجمله صنایع عمده، نیروگاهها و مصارف عملیاتی مصرف میکند و وقتی که سهم مصرفکننده خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۸۰ درصد میرسد، طبیعتاً بقیه مصرفکنندگان به سوخت دوم هدایت میشوند.
