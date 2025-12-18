به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، جابر خوشگرد گفت: آتش سوزی در یک واحد مسکونی در عظیمیه رخ داد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۷ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: این حریق در طبقه پنجم ساختمان پنج طبقه به متراژ (حدودا ۱۵۰ متر مربع) شعله ور شد که با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به دیگر نقاط نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

خوشگرد بیان کرد: حادثه فوق دو نفر مصدوم خانم ۲۸ و ۶۷ ساله برجای گذاشته که توسط نیرو‌های عملیاتی به خارج از ساختمان منتقل و تحویل عوامل اورژانس و همچنین محل تحویل عوامل انتظامی شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه نه نفر نیروی عملیاتی به انضمام سه دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

او در پایان اشاره کرد:کارشناسان باحضور در محل حادثه در حال بررسی علت حادثه هستند.