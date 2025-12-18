به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آیین افتتاح طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ بوکان صبح امروز با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در روستای آغلیان این شهرستان و در قالب رویداد «اینوا» برگزار شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای تکمیل آن یک‌ونیم همت اعلام شده است. با بهره‌برداری از این مجموعه، برای ۱۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۹۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

این واحد با هدف تکمیل زنجیره تولید و افزایش ظرفیت‌های حوزه دام و طیور در منطقه در حال اجراست و ظرفیت پرورش ۷۵۰ هزار قطعه مرغ زنده را دارد. پیش‌بینی می‌شود این واحد تولیدی پس از راه‌اندازی، سالانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ زنده تولید کند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار، توسعه اقتصادی شهرستان بوکان و ارتقای امنیت غذایی استان خواهد داشت.