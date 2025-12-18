پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی طرحهای شبکه فاضلاب شهرستان هویزه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در این آیین اظهار کرد: خطوط اصلی و فرعی انشعابات کوی علامه کرمی و کوی سلمان فارسی شهرستان هویزه به طول هفت هزار و ۵۰۰ متر با ارزشی بیش از ۸۲۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در این طرح ها، پنج هزار و ۵۰۰ متر شبکه فاضلاب در کوی علامه کرمی و ۲ هزار متر در کوی سلمان فارسی وارد مدار بهرهبرداری شده و دستاورد مهمی در ارتقا سیستم بهداشتی این ۲ منطقه است.
علیدادی گفت: همچنین عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی کوی حمزه و حواله شهر هویزه با حضور مجید داغری، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهری کلنگزنی شد.
وی افزود: در این طرح بسیار مهم، هشت هزار و ۶۰۰ متر شبکه جمعآوری فاضلاب در اقطار ۲۵۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر و همچنین هشت هزار و ۴۰۰ متر انشعاب خانگی احداث خواهد شد. اعتبار تخصیصیافته برای این طرح، یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اهداف و پوشش جمعیتی این طرح تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح، تعداد ۵۶۰ فقره انشعاب فاضلاب به مشترکان محلی واگذار و در نهایت، سه هزار و ۷۵۰ نفر از ساکنان کوی حمزه و مناطق حواله شهرستان هویزه، تحت پوشش شبکه مدرن جمعآوری فاضلاب قرار خواهند گرفت.
پیشرفت ۷۵ درصدی طرح کلی فاضلاب شهر هویزه
علیدادی در ادامه از پیشرفت ۷۵ درصدی طرح کلی فاضلاب شهر هویزه خبر داد و بر نقش این طرح در محرومیتزدایی تاکید کرد و گفت: کوی حمزه و حواله، از جمله مناطق کمبرخوردار شهرستان هستند و اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای رفع بخشی از محرومیتهای زیرساختی این مناطق خواهد بود. با تکمیل این فاز، پوشش بهرهمندی از شبکه فاضلاب در شهر هویزه به ۹۰ درصد خواهد رسید که خدمتی زیرساختی و ماندگار برای مردم این شهر است.
وی این طرح را هدیه دولت و مسئولان به مردم شریف شهرستان هویزه خواند و مدت زمان پیشبینیشده برای اجرای کامل این فاز را ۱۸ ماه عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح، بسترساز و محرک اجرای طرحهای عمرانی بعدی در سطح شهرستان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه از نقش محوری برخی مسئولان قدردانی کرد و گفت: این طرح با پیگیریهای مجدانه و همت بلند نماینده مردم در مجلس به مرحله اجرا رسیده و جا دارد از زحمات بیدریغ وی تشکر کنیم. همچنین از مجموعه وزارت نفت به جهت تخصیص اعتبار در چارچوب طرحهای مسئولیتهای اجتماعی این وزارتخانه و توجه ویژه به استان خوزستان صمیمانه قدردانی میکنیم.