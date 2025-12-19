پخش زنده
فؤاد ایزدی گفت: کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» با هدف روایت روشن و قابلفهم از جنگ تحمیلی ۱۲روزه تدوین شده است.
ایزدی دانشیار دانشگاه تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این اثر منتشر شده تا نسل امروز که تجربه مستقیمی از فضای انقلاب و تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد، بتواند واقعیت این رخداد و ابعاد پنهان آن را درک کند.
وی گفت: کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» روایتی آموزشی است که معلمان و دانشآموزان میتوانند از آن بهعنوان منبعی تحلیلی و کاربردی بهره ببرند.
دانشیار دانشگاه تهران افزود: فاصله نسلی میان دوران انقلاب اسلامی و نسل امروز موجب شده بسیاری از مفاهیم مرتبط با انقلاب و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهصورت عینی برای نسل جدید قابل لمس نباشد.
فؤاد ایزدی با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با وجود همه هزینهها و تقدیم شهدای بزرگ، واقعیتها را بهروشنی آشکار کرد، گفت: اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهویژه انجام حمله در میانه مذاکرات، فرصتی مهم برای شناخت دشمن ایجاد کرد؛ فرصتی که حتی با تلاش گسترده رسانهای و آموزشی نیز بهسادگی به دست نمیآمد.
وی افزود: هدف کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» انتقال محتوایی تحلیلی و قابلفهم برای دانشآموزان در خصوص جنایات رژیمهای متجاور است.
ایزدی گفت: این کتاب به گونهای تدوین شده که علاوه بر دانشآموزان، معلمان نیز بتوانند از آن در کلاس درس، خانواده و محیطهای اجتماعی استفاده کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به احتمال تداوم فشارهای تبلیغاتی، اقتصادی و تحرکات ضدایرانی، افزود: شناخت دقیق جنگ تحمیلی ۱۲روزه، زمینه افزایش آگاهی و آمادگی فکری نسل جدید را فراهم میکند.
وی گفت: تدوین این کتاب در بازه زمانی کوتاه اقدامی ارزشمند است که وزارت آموزشوپرورش این کار را به خوبی انجام داده است.
کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» در انتشارات کتاب درسی منتشر شده و هفته گذشته رونمایی شده است.