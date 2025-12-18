پخش زنده
همه راههای گیلان به جز محور پونل به خلخال باز است، اما به دلیل لغزنده بودن و احتمال یخبندان، رانندگان تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای گیلان؛ گفت: با وجود بارش شدید باران در جلگه و برف در کوهستانهای گیلان در ۳ روز گذشته، با تلاش ۴۰۰ راهدار گیلانی همه مسیرهای استان به جز محور پونل به خلخال باز بود.
فریبرز مرادی با بیان اینکه راهداران گیلان برای کمک به تسهیل تردد، همچنان در مسیرهای سخت گذر و برف گیر مستقر هستند گفت: با توجه به لغزنده بودن برخی مسیرها و همچنین احتمال یخبندان شبانگاهی وصبحگاهی، رانندگان برای عبور از محورهای کوهستانی تجهیزات لازم ازجمله زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم به همراه داشته باشند.
وی گفت: مردم برای اطلاع از وضعیت راهها و همچنین در صورت بروز مشکل در تردد در محورهای سخت گذر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.