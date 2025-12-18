مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: حجم تجارت خارجی انجام‌شده از طریق گمرکات استان در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی اظهار کرد: حجم تجارت خارجی انجام شده از طریق گمرکات استان در هفت ماه نخست سال جاری به لحاظ وزنی ۲۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن و به ارزش هشت میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: از این میزان تجارت خارجی، واردات به وزن ۱۱ میلیون و ۱۹۱ هزار تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: میزان صادرات از گمرکات استان طی ۷ ماهه امسال، به ۱۲ میلیون و ۲۵۶ هزار تن و به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

احمدی با اشاره به جایگاه برجسته خوزستان در میان گمرکات کشور افزود: رتبه‌بندی انجام‌شده در سطح استان‌ها، خوزستان را از نظر حجم تجارت خارجی در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه دوم قرارداد‌ها است.