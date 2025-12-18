از آغاز تشکیل نهضت تکمیل مرکز جامع سرطان استان همدان، خیران در مجموع ۵۳ میلیارد تومان کمک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در نشست شورای خیران سلامت استان، بر تلاش همه اعضای شورای خیران سلامت برای جذب کمک‌ها در طول سال از راه‌های مختلف تاکید کرد.

مدیرعامل مجمع خیران سلامت استان همدان هم با اشاره به آغاز ساخت مرکز جامع سرطان از سال ۱۳۹۵ گفت: از طریق ماده ۲۳، یکصد میلیارد تومان اعتبار برای این مرکز اختصاص یافت.

بهروز کارخانه‌ای افزود: یکی از بانک‌های استان، ۱۰ میلیارد تومان به مرکز جامع سرطان کمک کرده و شرکت نفت هم ۵۰ میلیارد تومان قول کمک داده است.

رئیس هیأت مدیره مجمع خیران سلامت استان همدان هم با اشاره به کمک ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران استان برای درمان بیماران در سال جاری گفت: این میزان نسبت به پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است.

محمدصادق صبا افزود: خیران سلامت استان، بیش از ۶ میلیارد تومان هم برای ساخت خوابگاه، مرکز بهداشت روستای فریازان و دیگر طرح‌های عمرانی کمک کرده‌اند.