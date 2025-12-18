دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، با معرفی ساخت افزودنی و پرینت سه‌بعدی به‌عنوان پلتفرمی تحول‌آفرین، از فناوران خواست طرح‌های مرتبط با مواد اولیه و قطعات راهبردی را برای دریافت حمایت به ستاد ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، در آغاز رویداد MACS و سمپوزیوم علمی‌ـ‌تخصصی ۳D Talks در دانشگاه شریف، بر اهمیت ابلاغ سند مواد و ساخت پیشرفته تأکید کرد و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های ملی و هدایت پژوهش‌های حوزه مواد و فناوری‌های نوین را برجسته ساخت.

او با اشاره به ساختار‌های حمایتی ستاد و معاونت علمی، مسیر‌های جدید توسعه این حوزه را تشریح کرد و خواستار همکاری فعال محققان و دانشمندان برای ترویج و توسعه مواد و ساخت پیشرفته در کشور شد.

ضرغامی همچنین حوزه ساخت افزودنی و پرینت سه‌بعدی را به عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی و پلتفرمی در تحول روش‌های ساخت قطعات در صنایع خودرو، هوافضا، انرژی و پزشکی معرفی کرد.

وی بر اهمیت توسعه مواد پیشرفته مانند سوپرآلیاژها، آلیاژ‌های حافظه‌دار، پلیمر‌های و سرامیک‌های پیشرفته تأکید و گفت: از فناوران دعوت می‌کنم طرح‌های توسعه‌ای خود، به ویژه در تولید پودر‌ها و مواد اولیه مورد استفاده در پرینت سه‌بعدی، ساخت قطعات مهندسی و راهبردی با استفاده از این فناوری را جهت حمایت به ستاد ارسال کنند.

این سخنان نشان‌دهنده تمرکز جدی دولت بر آینده‌نگری در فناوری‌های نوین و اهمیت راهبردی مواد و ساخت پیشرفته در توسعه صنعتی و فناوری کشور است. فعالان حوزه مواد و ساخت باید فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه را جدی بگیرند و با همکاری و نوآوری، نقش خود را در تحول صنعتی کشور ایفا کنند.