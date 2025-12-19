زهرا ابوالحسنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» به عنوان نمونه‌ای از روایت پیشرفت و مقاومت، در وزارت آموزش و پرورش تدوین شده تا دانش‌آموزان با فلسفه وقوع جنگ ۱۲ روزه و مسیر پیروزی ایران از منظر پیشرفت و خوداتکایی آشنا شوند.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت، بررسی کنش‌های ارزشمند روایت پیشرفت است تا بتواند آنها را ارتقا دهد.

ابوالحسنی افزود: این اثر نمونه‌ای شاخص از این تلاش است که تجربه جنگ ۱۲ روزه را از منظر مقاومت و پیشرفت بررسی می‌کند و دانش‌آموزان را با این رخداد تاریخی و فلسفه آن آشنا می‌سازد.

مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: کتاب‌ها نشان می‌دهند پیشرفت کشور و مسیر توسعه آن، دشمن را وادار به اتخاذ سخت‌ترین راه یعنی حمله نظامی مستقیم کرد، زیرا تحریم‌ها و فشار‌های پیشین دیگر کارایی نداشتند.

وی افزود: این رویکرد، نمونه‌ای از نگاه پیشرفتی به موضوع جنگ است و به مخاطب، به ویژه دانش‌آموزان، نشان می‌دهد که موفقیت‌ها و پیروزی‌ها محصول توسعه و خوداتکایی کشور بوده است.

زهرا ابوالحسنی با اشاره به اینکه دستاورد‌های ایران در این جنگ، نمود درون‌زایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، گفت: از توانمندی‌های نظامی و موشکی تا پیشرفت‌های فناورانه در حوزه نانو، فضا و سلول‌های بنیادی پیشرفت‌هایی است که باید بیشتر از آنها روایت شود.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی استعداد‌های جوان و توانمندی‌های مردمی، عامل اصلی پیشرفت و مقاومت کشور است.

مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: تدوین کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» در مدت کوتاهی کمتر از سه ماه و در شرایط پیچیده وزارت آموزش و پرورش، با محتوای قابل قبول و قابل دفاع تالیف شده است که خود یک نمونه موفق پیشرفت در حکمرانی آموزشی است.

زهرا ابوالحسنی افزود: پرداخت پیشرفتی به موضوع و موفقیت در تولید سریع محتوا، دلیل ورود دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت به بررسی این پروژه بوده است.

«مطالعات اجتماعی مرتبط با توسعه علم و فناوری»، «توسعه مدل‌های بومی و اسلامی برای پیشرفت، ترویج و گفتمان‌سازی آن» و «توسعه نظریه‌ها و الگو‌های بومی پیشرفت و گفتمان‌سازی آن» از جمله فعالیت‌های پژوهشی گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری است.