رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه علنی سهشنبه دوم دیماه موضوع حفظ قدرت خرید مردم و نوسانات ارزی با حضور اعضای اقتصادی دولت بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مجلس در جلسهٔ علنی سه شنبه نظارتی هفتهٔ آینده، اقدامات دولت درخصوص حفظ قدرت خرید مردم، نحوهٔ اجرای طرح کالابرگ و مدیریت نوسانات ارزی را بررسی خواهد کرد.
براساس اعلام قالیباف، عملکرد وزرای اقتصاد، کار و رفاه، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در موارد ذکر شده با حضور ایشان در صحن علنی زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.