به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد احسان عسکری با اشاره به اینکه همه آمادگی ها برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی در استان وجود دارد و دستگاهها خدمات رسان هم پای کار هستند، افزود : در نبود طرح جامع امکان اجرای برنامه ها و خدمات زیر بنایی فراهم نیست.

احداث جاده دسترسی خط انتقال برق، آب و گاز از دیگر نیازمندیهای منطقه ویژه اقتصادی گچساران عنوان شد و دستگاههای متولی برنامه ها و نیازمندیهایشان را در این خصوص ارائه دادند.

در این نشست همچنین اقای عبدالرحیم رحیمی به عنوان نماینده سازمان متولی اجرای طرح منطقه اقتصادی گچساران معرفی شد .

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اثر بخشی منطقه ویژه اقتصادی در رونق اشتغال، تولید و تحول اجتماعی استان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرائی برای تحقق این مصوبه دولت تاکید کرد.

یدالله رحمانی در گفتگوی تلفنی با کاظم سلیمی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خواستار تسریع در تدوین طرح جامعه این طرح شد، و گفت : در حال حاضر کلنگ ساخت سه طرح بزرگ اقتصادی شامل پالالیشگاه، تولید انواع شیشه و لوله های مانسمان در منطقه ویژه اقتصادی گچساران به زمین زده شد.

در این نشست مقرر شد محل دقیق جانمایی مجموعه نقشه برداری و نقشه الکترونیکی آن در هفته اینده برای تدوین طرح جامع اقتصادی گچساران به سازمان متولی ارائه شود.

هفته اینده نیز نشست مشرکی بین کارگروه سرمایه گذاری استان و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برگزار و موانع و نیازمندیهای پیش روی آن بررسی خواهد شد.