گروه سایبری حنظله خطاب به نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونی اعلام کرد: امروز حنظله ۲۰۰،۰۰۰ پیام تو را ویرایش نشده و خام، برای دیدن جهانیان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در ادامه افشاگری‌هایش از نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونی در اطلاعیه‌ای نوشت: سعی می‌کردی حقیقت را کتمان کنی و اصرار داشتی که تلفن تو هرگز هک نشده و همه گزارش‌ها جعلی هستند.

چقدر باید ناامید باشید که فکر می‌کنید تکرار یک دروغ، آن را کمتر دروغ می‌کند؛ امروز، حنظله ۲۰۰،۰۰۰ پیام شما را، ویرایش نشده و خام، برای دیدن جهانیان منتشر می‌کند.

روزنامه‌نگاران و کارشناسان در همه جا اکنون آزادند تا بررسی، تجزیه و تحلیل کنند و خودشان تصمیم بگیرند که چه کسی اینجا داستان سرایی می‌کند؛ فکر می‌کنی تا کی می‌تونی به این عملکردت ادامه بدی؟ هر تلاشی برای انکار حقایق، فقط تو رو بیشتر تو دردسر میندازه.

نفتالی بنت ادعا می‌کرد که از سربازان حمایت می‌کند، اما اسناد نشان می‌دهد که قصد واقعی او تنها استفاده از ارتش برای کودتا و تصاحب قدرت بوده است.

رمز ورود به ۲۰۰ هزار پیام شخصی نفتالی بنت این عبارت است: reza-awada