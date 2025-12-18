استاندار خوزستان گفت: فعالیت‌های بسیج در حوزه‌های اجتماعی، کمک‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی نمونه‌ای موفق از اقتصاد مقاومتی و مدیریت محله‌محور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با حضور در نمایشگاه جشنواره «اسوه» ضمن بازدید از محور‌های فعالیت‌های بسیج اظهار کرد: حضور و خدمات بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن همواره کارساز و اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به محور‌های فعالیت‌های ارائه‌شده در جشنواره افزود: نیرو‌های بسیج با رویکرد اجتماعی، همگام با محرومیت‌زدایی در رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد تلاش می‌کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد که بسیج با وجود امکانات محدود با ابتکار و خلاقیت توانسته اقداماتی انجام دهد که نمونه‌ای موفق از حل مسائل مختلف است.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به موضوع مدیریت محله‌محور گفت: این رویکرد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است، توسط سپاه و بسیج پیشتازی و اجرایی شده و با شناسایی ظرفیت‌های انسانی و محلات، سازماندهی بسیار خوبی انجام داده‌اند.

موالی‌زاده ضمن یادآوری سابقه درخشان بسیج در کمک‌رسانی‌های مردمی، از حضور فعال این نیرو‌ها در حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله و واکسیناسیون کرونا، یاد کرد و افزود: محصولات و ابتکارات ارائه‌شده در جشنواره از کیفیت و ظرافت بالایی برخوردار است و نمونه‌ای موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.