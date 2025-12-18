

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین و حساس‌ترین بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فصل جاری فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۱۵ امروز بین تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

ترکیب تیم تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، مهدی هاشم نژاد، هلیلوویچ، مهدی ترابی، اشتراکالی و امیرحسین حسین زاده.

ترکیب تیم پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، میلاد سرلک، اوستون ارونوف، علی علیپور و تیوی بیفوما.