ترکیب تیمهای فوتبال تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم جام حذفی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین و حساسترین بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فصل جاری فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۱۵ امروز بین تیمهای تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
ترکیب تیم تراکتور:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، مهدی هاشم نژاد، هلیلوویچ، مهدی ترابی، اشتراکالی و امیرحسین حسین زاده.
ترکیب تیم پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین ابرقویینژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، میلاد سرلک، اوستون ارونوف، علی علیپور و تیوی بیفوما.