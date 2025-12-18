



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در نشست مدیران کل زندان‌ها و آموزش و پرورش استان فارس راهکار‌های توسعه همکاری‌های دو دستگاه به منظور ادامه تحصیل تمامی زندانیان علاقمند و واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص پوشش حداکثری زندانیان در ۲ مقطع زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال اتخاذ شد.

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در این نشست و بازدید تعاملی گفت: آموزش و ادامه تحصیل می‌تواند زندگی زندانیان را مثبت و دگرگون سازد.

محسن کلاری با بیان اینکه اقدامات بسیار موثری برای اصلاح و تربیت زندانیان در زندان‌ها در حال اجراست افزود: در حوزه تامین کتب درسی، لوازم تحصیلی، تجهیزات آموزشی، تجهیز مدرسه زندان، تامین معلمان زندان و هوشمندسازی در ظرفیت‌های موجود تحصیلی، همکاری‌های اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل زندان‌ها معمول خواهد شد.

وی افزود: همکاری‌های فی مابین اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل زندان‌های استان در زمینه‌های مختلف تحصیلی توسعه خواهد یافت و برای این منظور مدرسه بزرگسالان در زندان عادل آباد شیراز و موسسه آموزش تحصیلی در کانون اصلاح و تربیت فارس به زودی و به صورت رسمی فعال خواهند شد.

اسحاق ابراهیمی مدیر کل زندان‌های استان فارس هم اظهار داشت: تلاش بر این است زندانیانی که مایل به ادامه تحصیل هستند از فرصت تحصیل باز نمانند و بتوانند در زندان ادامه تحصیل داده و در صورت آزادی نیز تحصیلات خود را در مراکز تحصیلی بیرون از زندان ادامه دهند

وی افزود: زودی مدرسه رسمی در فضایی شایسته و با امکانات روز در زندان مرکزی شیراز افتتاح میشود کانون اصلاح و تربیت فارس دارای مرکز آموزشی-تحصیلی و مهارت‌های اساسی زندگی می‌شود و در این زمینه‌ها شاهد همکاری موثر اداره کل آموزش و پرورش خواهیم بود

اسحاق ابراهیمی اظهار کرد: مشکلات گروه‌های هدف برای ادامه تحصیل با همکاری و تعامل و سازنده و صمیمی ادارات کل زندان‌ها و آموزش و پرورش فارس مرتفع می‌شود.

وی همچنین افزود: فرزندان دانش آموز خانواده زندانیان نیز تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان قرار دارند و همه تلاش ما این است که در نبود سرپرست خانواده فرزند وی ترک تحصیل ننماید.